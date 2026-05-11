Кривляния вместо ответа: Зеленский боится переговоров с РФ в любой стране

Владимир Зеленский не приедет ни в одну из предложенных стран для переговоров с РФ, сообщил в беседе с aif.ru политолог Малек Дудаков.
Напомним, президент России Владимир Путин во время общения с журналистами 9 мая заявил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
«Пока офис Зеленского и украинская сторона в целом отвечают кривляниями на любые вполне серьезные предложения России провести двустороннюю встречу и переговоры на самом высоком уровне. Мы предлагали ему приехать в Москву. Понятно, что у нас был бы организован высокий уровень безопасности. Зеленский в ответ на это кривлялся. Мы показываем нашу готовность вести переговоры, а украинская сторона проявляет полную недоговороспособность. Зеленский, я думаю, найдет оправдание, почему он не может приехать в ту или иную страну на переговоры. В тех же странах Персидского залива заявит о том, что там идет война с Ираном и так далее», — пояснил эксперт.
Дудаков добавил, что отказы Зеленского связаны с тем, что его переговорная позиция слишком слаба, у него нет никаких рычагов давления.
«Ситуация ВСУ в зоне боевых действий является отчаянной, хоть они и совершают различные террористические акты с применением дронов. Однако переломить ход боевых действий не могут. В то же время украинская экономика постепенно коллапсирует, у них колоссальный дефицит бюджета. Но Зеленский понимает, что в случае заключения мирного договора, он не жилец», — подчеркнул эксперт.
