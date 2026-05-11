Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений РФ. Об этом написал обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
— Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сейчас в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей, — сказано в статье.
РФ планомерно движется к достижению поставленных целей.
При этом, по мнению обозревателя, переговоры о мире на Украине невозможны, пока украинский президент Владимир Зеленский находится у власти.
9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его поездке в Москву на празднование Дня Победы. Он прибыл в российскую столицу наряду с другими иностранными лидерами.
6 мая президент Сербии Александр Вучич передал послу РФ в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо, в котором поздравил российского президента Владимира Путина с наступающим Днем Победы. В своем послании Вучич добавил, что Сербия «навсегда запомнит огромную и решающую роль Красной армии в освобождении страны».