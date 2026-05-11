Названы страны, где могут пройти переговоры Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране для подписания мирного договора. Где может пройти историческая встреча, рассказал политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с журналистами отметил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, «но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru назвал страны, где может пройти историческая встреча.

«Таких стран не очень много. Например, одна из стран уже наработанных, это Турция, площадка в Стамбуле. Это Объединённые Арабские Эмираты и, опять же, площадка очень известная — Дубай», — сказал он.

По мнению эксперта, встреча может пройти в Китае или Египте.

«Если Зеленского устроит, то это может быть одна из площадок Китая. Пекин, Шанхай — один из крупных городов. Как вариант — Египет, любой город подойдёт, Александрия, Каир. В этом плане мы тоже можем согласиться с такой постановкой вопроса, потому что для нас Египет вполне дружественная страна», — отметил Перенджиев.

По словам политолога, есть площадки, которые не совсем подходят, но при этом могут быть рассмотрены.

«Например, Баку. Несмотря на то, что Баку в последнее время становится для нас не совсем удобной площадкой, но его тоже, тем не менее, можно рассматривать в качестве возможной территории для переговоров между Путиным и Зеленским», — добавил он.

Ранее Перенджиев назвал кандидатуры переговорщиков с Москвой от ЕС.

