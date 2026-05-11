Япония подтвердила важность диалога с Россией на фоне санкций

«На сегодняшний день относительно контактов глав МИД Японии и России конкретных планов нет. Но в любом случае важно поддерживать отношения с Россией, которая является соседней страной, проводятся контакты между дипломатическими ведомствами», — заявил генеральный секретарь правительства.
Кихара подтвердил, что Токио продолжит соблюдение санкционного режима в отношении Москвы в контексте ситуации на Украине. Он также отметил, что при определении курса в отношении России и внешнеполитической стратегии Япония будет руководствоваться собственными национальными интересами.