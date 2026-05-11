В кабмине Японии сообщили об отсутствии планов контактировать с РФ по линии МИД

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Японии сейчас не имеет каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«Что касается контактов на уровне глав МИД, о возможности которого вы спросили, каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов по линии МИД, включая обозначенный вами, нет», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова посетившего Москву депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки. При этом Кихара в очередной раз подчеркнул, что для Японии остается важным поддержание контактов с Россией, как с соседним государством.
Судзуки по итогам встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко сообщил журналистам о том, что стороны якобы допускают возможность проведения встречи глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле в том случае, если японская сторона запросит проведение такой встречи. При этом позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва не получала обращений Токио об организации контактов на высоком уровне на полях международных мероприятий, но готова их рассмотреть.