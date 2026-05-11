Дочь солдата вермахта рассказала, что ему приказывали стрелять по жителям

БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Немецкому солдату, воевавшему в составе вермахта под Сталинградом, приказывали стрелять в мирных жителей и поджигать деревни, рассказала РИА Новости его дочь Марианна Голлуб.
По ее словам, отец рассказывал ей о преступлениях, которые нацисты совершали во время войны на территории СССР.
«Он дошел с армией до Сталинграда. Рассказывал, как это было страшно — как они сжигали деревни, расстреливали людей, как стреляли в тех, кто пытался выбраться из горящих домов. Это было ужасно», — сказала Голлуб.
Дочь солдата при этом думает, что он «старался стрелять мимо», поскольку, по ее воспоминаниям, «был очень мирным человеком». Она также заявила, что ее отец не поддерживал нацистскую идеологию, однако, как и многие в Германии того времени, боялся сопротивляться режиму.
По словам Голлуб, после отступления немецких войск ее отец попал в советский плен, где провел восемь лет. Она также рассказала, что после возвращения в Германию он всегда тепло отзывался о русских и говорил, что советские солдаты спасли его и других пленных от гибели.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что официальный Берлин до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов в отношении советских граждан актами геноцида народов Советского союза. Закон «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» был принят Госдумой РФ в 2025 году.