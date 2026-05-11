Глава ВОЗ посоветовал пассажирам лайнера MV Hondius 42-дневный карантин

Эвакуированным пассажирам круизного лайнера MV Hondius рекомендуется пройти 42-дневный карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«Наши рекомендации однозначны: начиная с 10 мая — 42 дня активного наблюдения», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он пояснил, что граждане имеют возможность пройти карантин как у себя дома, так и на территории специального учреждения.
Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что в первый день спасательной операции 94 человека покинули борт судна MV Hondius.