Пушков заявил, что США не могут изъять уран у Ирана без согласия Тегерана

А ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты признают возможность того, что иранская ядерная программа не будет решена дипломатическим путём. По его словам, хотя военные цели США в Иране достигнуты, вопрос о прекращении ядерной программы остаётся нерешённым. Он также подтвердил, что для вывоза обогащенного урана из Ирана могут быть задействованы американские военные, специалисты Минэнерго или инспекторы ООН.