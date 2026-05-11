Стало известно, почему США раскрыли новые данные об НЛО

«Практика с материалами об НЛО не нова, она всегда находила своего информационного потребителя, ещё начиная с 50-х годов прошлого века, когда США проиграли войну за космос, когда Юрий Гагарин был первым космонавтом на планете. США нужно было отвлечь американское общество от реальной действительности, и возник информационный вброс в виде неопознанных летающих объектов. Так они формировали информационную повестку», — добавил он.