Стало известно, почему США раскрыли новые данные об НЛО

Документы с рассказами очевидцев об экипажах НЛО рассекретил Пентагон. Минобороны США обнародовало внутреннюю служебную записку ФБР от 19 октября 1966 года под заголовком «Неопознанные летающие объекты».
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на «своевременность» появления этих «секретных материалов» в публичном пространстве на фоне провала США на Ближнем Востоке.
«Причинно-следственная связь с проигрышем США в Иране вполне очевидна. Штаты очень сильно зависимы от общественного мнения, и поэтому для того, чтобы отвлечь население от событий на Ближнем Востоке, Дональд Трамп, будучи хорошим бизнесменом и пиарщиком, предлагает американцам отвлечься и заняться наблюдениями за неопознанными летающими объектами», — сказал он.
По словам собеседника издания, обнародованные документы являются качественными фальшивками.
«Публикуются расшифровки различные, которые, по сути, являются псевдо документами. Кроме как фантастикой, это назвать очень сложно. Но американцы в это готовы верить, им это нравится, и поэтому продолжаться этот процесс будет достаточно длительное время, пока не произойдет полное насыщение в информационном плане», — объяснил Иванников.
Подполковник запаса обратил внимание на то, что история с материалами об НЛО и их использованием для переключения внимания граждан уже отработана американскими спецслужбами.
«Практика с материалами об НЛО не нова, она всегда находила своего информационного потребителя, ещё начиная с 50-х годов прошлого века, когда США проиграли войну за космос, когда Юрий Гагарин был первым космонавтом на планете. США нужно было отвлечь американское общество от реальной действительности, и возник информационный вброс в виде неопознанных летающих объектов. Так они формировали информационную повестку», — добавил он.
В обнародованном Пентагоном документе собраны показания очевидцев, которые обозначены как «надежные лица». Это сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и пилоты коммерческих авиалиний. В частности, один из свидетелей сообщил о приземлении НЛО и описал его экипаж из существ ростом около метра в скафандрах и шлемах.