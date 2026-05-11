Дачников предупредили о риске заразиться лептоспирозом и псевдотуберкулёзом

Мыши и крысы — переносчики множества опасных заболеваний. Некоторыми из них можно заразиться и не встречаясь с грызуном. Для здоровья может быть опасно даже вдыхание пыли с высохшими выделениями грызунов.
Как предупредила в беседе с RT Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», одно из самых серьёзных заболеваний, которым можно заразиться от крыс и мышей, — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
«Начинается болезнь как грипп с высокой температурой, постепенно под ударом оказываются мелкие сосуды и почки — вплоть до нарушений мозгового кровообращения и развития острой почечной недостаточности», — добавила она.
Ещё одна инфекция — лептоспироз — передаётся через воду, почву или прямой контакт с мочой больных зверей, отметила невролог.
«Недуг поражает печень и почки, а желтушная форма заболевания без своевременного и правильного лечения может оказаться смертельной», — предостерегла врач.
Также мелкие грызуны переносят иерсиниоз и псевдотуберкулёз, для которого характерны сыпь, боль в суставах и симптомы, напоминающие воспаление аппендикса, рассказала Демьяновская.
«Кроме того, листериоз крайне опасен для беременных и нередко осложняется поражением мозговых оболочек с вентрикулитом, туляремию и сальмонеллёз», — пояснила собеседница RT.
Чтобы обезопасить себя и близких, важно правильно и тщательно провести уборку в помещении, которое облюбовали мыши и крысы, посоветовала она.
«Как правило, следы их присутствия обнаруживаются в садовых и дачных домах, которые пустуют всю зиму. Нужно помнить, что сухой уборки здесь будет недостаточно: подметание и обычный пылесос поднимают в воздух потенциально заражённую пыль. Так что наводить порядок стоит в респираторе, резиновых перчатках, защитных очках и плотной одежде», — порекомендовала невролог.
Отмечается, что все поверхности с помётом обильно смачивают мыльно-содовым или хлорсодержащим раствором из распылителя и выжидают 10—15 минут, чтобы осадить пыль и уничтожить часть возбудителей.
«Затем влажный мусор собирают бумажными полотенцами и сразу утилизируют в двойном герметичном пакете. После этого поверхности моют с моющим средством и дезинфицируют. Все щели в фундаменте и местах ввода труб заделывают цементом или металлической сеткой (монтажную пену грызуны прогрызают). В конце раскладывают отравленные приманки или ловушки в недоступных для детей и домашних животных местах, перчатки и респиратор выбрасывают, а одежду стирают при высокой температуре», — заключила врач.
