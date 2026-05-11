Эксперт Смоленко: Northrop Grumman купила украинские технологии за один доллар

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Американская оборонная корпорация Northrop Grumman стала владельцем ключевых ракетных разработок Украины, выкупив акции компании Firefly за символическую сумму. Об этом сообщил ТАСС бывший гендиректор российской промышленной группы «Южмаш» Вячеслав Смоленко.
«Northrop Grumman [Corporation] потом за один доллар, когда нужно было, выкупила все акции Firefly, стала единоличным владельцем, выкупила специалистов с “Южмашем”, — сообщил Смоленко.
Он добавил, что в результате этой сделки в США была создана ракета Alpha, в основе которой лежат наработки украинских инженеров.
21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш». Как сообщал 31 декабря 2025 президент Белоруссии Александр Лукашенко, удар «Орешником» по заводу «Южмаш» «за минуту» уничтожил это предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины.
Государственная организация «Производственное объединение “Южный машиностроительный завод” имени А. М. Макарова» было крупным украинским предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции, расположенное в Днепропетровске. На «Южмаше» были разработаны системы как оборонного назначения (ракета СС-18 «Сатана» и проект «железнодорожного старта» СС-24 или «Скальпель»), так и гражданские, среди которых был «Блок Е» — система для высадки человека на поверхность Луны и его возвращения на орбитальный модуль. Здесь разработана ракета «Зенит-3SL».