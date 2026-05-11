Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух туристов с обморожениями

Спасатели МЧС успешно завершили операцию по эвакуации двоих путешественников, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы Эльбрус и пострадали от холода.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Представители экстренных служб пояснили, что для проведения работ были задействованы десять специалистов и три единицы техники.

По их словам, спасённых жителей Донецкой области доставили на поляну Азау.

«Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков», — говорится в сообщении.

10 мая группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса — спасатели выдвинулись на высоту 5,1 тыс. м в условиях метели, мороза и околонулевой видимости.

Позже специалисты МЧС обнаружили и приступили к эвакуации двух путешественников.

