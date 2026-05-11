Ученые зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря, сообщила пресс-служба института.
«На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счёт снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Кроме того, ученые измерили скорость и направления течения в Северном Каспии с использованием гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота, а также изучили донный ландшафт, добавили в ИО РАН.
Исследования, выполненные в ходе экспедиции, позволяют получить актуальные сведения о состоянии исследуемой акватории и подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря, отметили в пресс-службе.
«Очевидно пока одно — уровень моря продолжает падать», — приводит институт слова начальника экспедиции, младшего научного сотрудника Каспийского филиала ИО РАН Ивана Ермакова.
В апреле 2026 года при участии Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Астраханского биосферного заповедника на судах Гидрографической службы Каспийской флотилии состоялась комплексная морская научно-географическая экспедиция «Новая дельта 2026» в Каспийское море. Исследования проходили в акваториях Волго-Каспийского морского судоходного канала и северной части Каспийского моря.