Ученый назвал главные привычки для активного долголетия

ВЕНА, 11 мая — РИА Новости. Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и контроль ключевых показателей здоровья являются основой активного долголетия, заявил приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.
«Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови», — сказал он на конференции по теме активного долголетия.
Говоря о контроле уровня глюкозы, профессор в беседе с РИА Новости уточнил, что для людей с диабетом особенно важно поддерживать сахар в пределах нормы. По его словам, оптимальной считается ситуация, когда примерно 70−80% времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне — это помогает снизить риски для сердечно-сосудистой системы и сохранить здоровье мозга.
Выступая на конференции с докладом о здоровом старении, профессор подчеркнул, что медицина в целом должна перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни.
«К нашей жизни добавляются годы, но мы забыли добавить жизнь к этим годам», — сказал Воутерс.
По его словам, забота о сердечно-сосудистом здоровье не должна начинаться после 60 лет — этот процесс должен стартовать значительно раньше и фактически сопровождать человека всю жизнь.
«Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте — и даже до рождения, внутриутробно», — подчеркнул он.