Кабмин Японии не комментирует слова депутата о необходимости снять санкции с РФ

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Японии не стало комментировать высказывания посетившего Москву депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который призвал отменить японские санкции, введенные в отношении РФ. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары.
«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу частных высказываний отдельных депутатов парламента», — отметил он. Кихара в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине и добавил, что Япония ввела санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь странами G7. В то же время генсек японского кабмина признал, что для Японии остается важным поддержание контактов с РФ как с соседним государством. «В целом в плане внешней политики мы продолжим действовать, исходя из того, что отвечает нашим национальным интересам», — добавил он.
Депутат парламента от правящей в Японии ЛДП Мунэо Судзуки посетил Москву 3−6 мая. Там он, в частности, встретился с замглавой МИД Андреем Руденко и замглавой МИД Михаилом Галузиным. Японский депутат последовательно выступает за снятие санкций с РФ и восстановление японско-российских отношений. Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра.