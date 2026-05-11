Кабмин Японии не комментирует слова депутата о необходимости снять санкции с РФ

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу частных высказываний отдельных депутатов парламента», — отметил он. Кихара в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине и добавил, что Япония ввела санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь странами G7. В то же время генсек японского кабмина признал, что для Японии остается важным поддержание контактов с РФ как с соседним государством. «В целом в плане внешней политики мы продолжим действовать, исходя из того, что отвечает нашим национальным интересам», — добавил он.