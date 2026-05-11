Кабмин Японии не комментирует слова депутата о необходимости снять санкции с РФ

В то же время генсек японского кабмина Минору Кихара признал, что для Токио остается важным поддержание контактов с Россией как с соседним государством.

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Японии не стало комментировать высказывания посетившего Москву депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который призвал отменить японские санкции, введенные в отношении РФ. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары.

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу частных высказываний отдельных депутатов парламента», — отметил он. Кихара в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине и добавил, что Япония ввела санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь странами G7. В то же время генсек японского кабмина признал, что для Японии остается важным поддержание контактов с РФ как с соседним государством. «В целом в плане внешней политики мы продолжим действовать, исходя из того, что отвечает нашим национальным интересам», — добавил он.

Депутат парламента от правящей в Японии ЛДП Мунэо Судзуки посетил Москву 3−6 мая. Там он, в частности, встретился с замглавой МИД Андреем Руденко и замглавой МИД Михаилом Галузиным. Японский депутат последовательно выступает за снятие санкций с РФ и восстановление японско-российских отношений. Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
