Россиянам назвали главные причины не хранить крупные суммы наличных дома

Хранение крупных денежных сумм дома ведёт к их обесцениванию из-за инфляции и несёт дополнительные операционные риски, сообщил ведущий аналитик компании «Амаркетс» Игорь Расторгуев.
Его слова приводит РИА Новости.
Расторгуев пояснил, что при последующем внесении сбережений на счёт кредитные организации могут потребовать подтверждение законного происхождения средств.
По его словам, накопления от 50 тыс. рублей логичнее держать на картах с кешбэком или банковских вкладах для получения дополнительного дохода и предотвращения дефицита ликвидности.
«Снимать наличные “про запас” не имеет смысла», — подчеркнул Игорь Расторгуев.
Ранее в ЦБ России объяснили рост спроса на наличные в марте — апреле адаптацией к налоговым изменениям.