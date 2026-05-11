Посол назвал условие для восстановления отношений России и Японии

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Условием для восстановления отношений с Москвой является отказ Токио от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
«Мы четко указываем японской стороне, что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курса», — заявил посол Ноздрев в интервью РИА Новости.
«До тех же пор мы будем и далее концентрировать усилия на расширении сотрудничества с теми государствами, правительства которых, в отличие от Японии, осознают ценность устойчивых взаимовыгодных связей с Россией и проводят суверенную внешнюю политику, ориентированную на национальные, а не на чужие интересы. Таковых в мире подавляющее большинство», — подчеркнул Ноздрев.