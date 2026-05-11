У эвакуируемых с лайнера MV Hondius граждан США выявили хантавирус

Признаки хантавируса обнаружены у двоих граждан, которых вывозят с охваченного инфекцией круизного судна MV Hondius.
Об этом сообщило NBC News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальных служб США.
Представители министерства пояснили, что один из семнадцати американских туристов имеет признаки недомогания, а у другого ПЦР-тест подтвердил андский штамм.
По их словам, оба пациента строго изолированы и сразу по прибытии в Соединённые Штаты будут доставлены в медицинский центр штата Небраска.
Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что в первый день спасательной операции 94 человека покинули борт судна MV Hondius.