МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил угрожать России, забыв о слабости собственной армии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — сыронизировал политик.
По его словам, Европа и Германия, в частности, требуют тратить на оборону, хотя очевидно, что Россия не угрожает безопасности ЕС.
«Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно», — подытожил он.
Вчера федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на телеканале ZDF, назвала ВСУ, а не бундесвер, самой боеспособной армией.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.