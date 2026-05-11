Посол Волынкин: Туркмения поддерживает резолюции РФ против героизации нацизма

АШХАБАД, 11 мая. /ТАСС/. Туркмения традиционно поддерживает на международных площадках резолюции России против героизации нацизма. Об этом написал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин в статье в официальной газете «Нейтральный Туркменистан» по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Не стоит забывать, что на международной арене, на площадках ООН и ОБСЕ Туркменистан традиционно поддерживает и становится соавтором российских резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацизма. Посольство искренне признательно туркменской стороне за содействие в организации мероприятий по сохранению памяти о великом подвиге советского народа», — написал посол.
Волынкин отметил, что в современной Туркмении с огромным уважением относятся к исторической памяти о Великой Отечественной войне и чтят павших героев, чьи имена увековечены на воинских мемориалах и в издающихся в стране тематических альманахах. «Здесь всегда на государственном уровне чествуют ветеранов и отмечают День Победы. Традиционно во всех велаятах (областях — прим. ТАСС) проходит множество приуроченных празднику мероприятий, в том числе различные конференции, тематические выставки, музейные экспозиции, митинги и концерты», — подчеркнул дипломат.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. туркменистанцев, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении собрали на производство самолетов и танков 243 млн рублей, 7 тыс. 392 кг серебра и золота, на фронт ушли 202 вагона с подарками для воинов Красной армии, было отправлено 2 млн теплых вещей и белья, заготовлено и отгружено 20 тыс. 386 тонн металлолома.