Посол Волынкин: Туркмения поддерживает резолюции РФ против героизации нацизма

Волынкин отметил, что в современной Туркмении с огромным уважением относятся к исторической памяти о Великой Отечественной войне и чтят павших героев, чьи имена увековечены на воинских мемориалах и в издающихся в стране тематических альманахах. «Здесь всегда на государственном уровне чествуют ветеранов и отмечают День Победы. Традиционно во всех велаятах (областях — прим. ТАСС) проходит множество приуроченных празднику мероприятий, в том числе различные конференции, тематические выставки, музейные экспозиции, митинги и концерты», — подчеркнул дипломат.