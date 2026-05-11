Посол Григорьев: поставки российских вооружений в Таджикистан идут по графику

Григорьев добавил, что Россия также оказывает содействие Таджикистану в укреплении кадрового потенциала вооруженных сил: в вузах Минобороны России на безвозмездной основе проходят подготовку высокопрофессиональные специалисты для республики. «Разные формы есть: и повышение квалификации, и полностью обучение “с нуля” офицеров. Иными словами, наше взаимодействие на данном направлении стабильно развивается в интересах обоих государств», — пояснил дипломат.