Посол Григорьев: поставки российских вооружений в Таджикистан идут по графику

ДУШАНБЕ, 11 мая. /ТАСС/. Поставки российских вооружений и военной техники в Таджикистан идут по графику в рамках программы модернизации вооруженных сил республики, двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах — фактор сохранения стабильности в регионе. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев.
«Мы по-прежнему рассматриваем военное и военно-техническое сотрудничество с Таджикистаном как важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии, надежным гарантом безопасности южных рубежей выступает 201-я российская военная база. Поставки вооружений и военной техники в интересах таджикской армии продолжаются по утвержденным графикам в рамках программы модернизации вооруженных сил республики», — сказал он.
Григорьев добавил, что Россия также оказывает содействие Таджикистану в укреплении кадрового потенциала вооруженных сил: в вузах Минобороны России на безвозмездной основе проходят подготовку высокопрофессиональные специалисты для республики. «Разные формы есть: и повышение квалификации, и полностью обучение “с нуля” офицеров. Иными словами, наше взаимодействие на данном направлении стабильно развивается в интересах обоих государств», — пояснил дипломат.
Отдельно Григорьев отметил практически постоянный контакт между военными ведомствами России и Таджикистана.
В апреле министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российско-таджикистанское сотрудничество в оборонительной сфере имеет стратегический характер и позволяет сохранить стабильность в Центральной Азии.
На территории Таджикистана дислоцируется 201-я российская военная база — крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Расположена она в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.
