Пожар на вещевом рынке в Ставропольском крае полностью потушен

Сотрудники экстренных служб успешно завершили работы по тушению масштабного возгорания на территории торговых павильонов в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Представители МЧС пояснили, что для борьбы со стихией были оперативно задействованы 55 человек личного состава и 30 единиц специальной техники.
«Пожар на площади 1300 кв. м. Полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что под Пятигорском на площади 1,1 тыс. кв. м горит рынок.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко уточнил, что при пожаре на рынке под Пятигорском никто не пострадал.