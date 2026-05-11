Турция, ОАЭ или Китай: как будут выбирать место встречи Путина с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистами объяснил, какого переговорщика от ЕС примет Москва. По его словам, этому лидеру должны доверять сами европейцы, и при этом он «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Российский лидер также заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, «но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре». Эксперты назвали вероятных посредников и возможные места проведения переговоров.
Две кандидатуры: кто может стать переговорщиком от ЕС.
В беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев назвал две кандидатуры на роль переговорщика от ЕС.
«Во-первых, Герхард Шредер, которого назвал сам Путин. Думаю, что Фицо подойдёт. Эти два политика, один действующий, другой бывший, но тем не менее, связанный с Россией, вполне могут подойти для посредников в качестве переговоров», — сказал он.
Перенджиев подчеркнул, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о себе как о самостоятельном политике.
«Он не побоялся препон, критики со стороны своих коллег, которые очень негативно и даже жёстко реагируют на его поездки в Москву и переговоры с Путиным. Фицо сам интересен как человек, который общается от имени Европы с Путиным. Он, в этом плане, является одним из важных и интересных посредников. Герхард Шредер — это друг Путина, они поддерживают хорошие отношения уже много лет. Такой человек может быть полезен именно в качестве посредника», — отметил политолог.
«Никакой Макрон здесь не подходит»: почему только эти двое.
Перенджиев подчеркнул, что только эти две кандидатуры подходят на роль посредника от ЕС.
«Вот эти два человека. Больше нет, к сожалению. Никакой Макрон здесь не подходит, хотя французы пытались занять эту нишу, но Макрон полностью себя показал, что он не способен быть посредником. Даже в своё время Саркози, и то, наверное, больше подходил на эту роль. В свое время тандем Медведева и Саркози сработал в вопросах именно урегулирования конфликта Грузии и Южной Осетии. Своеобразную роль одно время в урегулировании конфликта хотел играть именно Орбан на посту премьер-министра, но ему Европейский Союз такую возможность не дал или не одобрил», — добавил он.
Турция, ОАЭ или Китай.
Политолог Александр Перенджиев обозначил страны, где может пройти историческая встреча.
«Таких стран не очень много. Например, одна из стран уже наработанных, это Турция, площадка в Стамбуле. Это Объединённые Арабские Эмираты и, опять же, площадка очень известная — Дубай», — сказал он.
По мнению эксперта, встреча может пройти в Китае или Египте.
«Если Зеленского устроит, то это может быть одна из площадок Китая. Пекин, Шанхай — один из крупных городов. Как вариант — Египет, любой город подойдёт, Александрия, Каир. В этом плане мы тоже можем согласиться с такой постановкой вопроса, потому что для нас Египет вполне дружественная страна», — отметил Перенджиев.
По словам политолога, есть площадки, которые не совсем подходят, но при этом могут быть рассмотрены.
«Например, Баку. Несмотря на то, что Баку в последнее время становится для нас не совсем удобной площадкой, но его тоже, тем не менее, можно рассматривать в качестве возможной территории для переговоров между Путиным и Зеленским», — добавил он.
Напомним, что в ходе встречи с журналистами российский лидер Владимир Путин поделился мнением, что «дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь». В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в скором времени Москву могут посетить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, чтобы продолжить диалог об урегулировании конфликта на Украине.