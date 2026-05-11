Украинское командование воспользовалось режимом прекращения огня для переброски на харьковское направление элитных подразделений с иностранными наёмниками.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу президента США Дональда Трампа о временном перемирии с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными.
Источник пояснил, что за этот период противник успел передислоцировать бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка Р. У. Г. из состава корпуса «Хартия».
По его словам, прибывшие на линию боевого соприкосновения формирования укомплектованы в том числе зарубежными военными.
«Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщил, что иностранные наёмники ВСУ жалуются на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем, прозвав это «чумой».