Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: шина самолета загорелась при посадке в аэропорту Катманду

Kathmandu Post: шина самолета загорелась при посадке в аэропорту Катманду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пассажиры рейса Turkish Airlines, прибывшего из Стамбула в столицу Непала Катманду, были благополучно эвакуированы после того, как при посадке у самолета лопнула шина, что вызвало возгорание в колесной части, пишет издание Kathmandu Post.

«В воскресенье пассажиры рейса Turkish Airlines, прибывшего в Катманду из Стамбула, были эвакуированы после того, как во время посадки в международном аэропорту Трибхуван лопнула шина. Согласно предварительной информации, одна из шин самолета взорвалась во время или сразу после посадки, вызвав возгорание у колесной части», — пишет издание.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. Власти ведут расследование инцидента.

Официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн заявил в пресс-релизе, что в результате инцидента никто не пострадал, эвакуацию провели в качестве меры предосторожности после того, как самолет Airbus A330 совершил посадку в обычном режиме.

«Для обратного рейса выделен другой самолет. Лайнер, из которого эвакуировались пассажиры, направлен на техническую проверку. По предварительным данным, дым возник из-за технической проблемы в гидравлической трубе», — сказал Устюн.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше