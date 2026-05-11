ТАСС: заградотряды убили двоих дезертиров ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Заградительные отряды украинской армии в районе Шестеровки Харьковской области убили двоих солдат 159-й отдельной мехбригады (ОМБр) ВСУ, которые пытались дезертировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Шестеровки группа военнослужащих 159-й ОМБр ВСУ пыталась самовольно покинуть позиции: двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пункт», — сказал собеседник агентства.
Хаотичное перемещение группы украинских дезертиров также вскрыто на великобурлукском направлении в лесных массивах западнее села Колодезное, отметили силовики. Украинские военные дважды вступили в бой со своими бывшими сослуживцами на разных наблюдательных пунктах ВСУ, добавили там.
Заградотряды ВСУ орудуют на всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.