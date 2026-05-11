Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-10» к станции «Тяньгун»

Грузовой космический аппарат «Тяньчжоу-10» успешно стартовал к национальной орбитальной станции «Тяньгун» для доставки необходимых экипажу припасов.
Об этом передаёт информационное агентство Xinhua со ссылкой на Управление программы пилотируемых полётов КНР.
Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» состоялся с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 08:14 по местному времени.
Примерно через 10 минут после старта аппарат благополучно отделился от носителя, а его солнечные панели раскрылись.
Транспортный корабль доставит на базу новый скафандр для выхода в открытый космос, запасы топлива, свежее продовольствие и специализированное оборудование для научных экспериментов.
30 апреля ракета-носитель «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур.