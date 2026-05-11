Глава СПЧ назвал «сомнительным путем» маркировку книг из-за наркотиков

Подменять необходимую работу по борьбе с наркотиками и их употреблением неочевидными решениями — сомнительный путь, заявил РБК председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя проблемы издателей с маркировкой книг с упоминанием наркотиков.
«Попытки что-то регулировать, запрещать и ограничивать должны быть понятным откликом на некоторую проблему и некоторый вызов. Безусловно, наркомания — это страшное зло и с наркоманией надо бороться, но дальше возникает вопрос — если на книге будет написано, что здесь про наркотики, мы уверены, что это уменьшит, а не увеличит количество читателей?» — сказал Фадеев. «Подменять реальную борьбу с наркоманией принятием решений, которые будто бы борются с наркоманией — это не очевидно», — заявил он РБК.
В качестве примера он привел предупреждение о курении героев в кино. «Хоть один человек отказался смотреть фильм с курящими персонажами, увидев предупредительную надпись? Думаю, что нет. Тогда у меня вопрос — а зачем вообще появляется эта надпись? Она как влияет на приверженность граждан к курению?» — обратил внимание глава СПЧ.
С 1 марта необходимо маркировать художественные произведения, удовлетворяющие следующим требованиям: они были обнародованы с 1 августа 1990 года; информация о незаконных методах изготовления, хранения, перевозки, сбыта или использования наркотиков и психотропных веществ, а также их ввозе в Россию — оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла. Это же касается сведений о культивировании наркосодержащих растений. Пропаганда наркотиков законом запрещена.
В СПЧ не планируют предлагать доработать принятые нормы. «Решение уже принято, но сомневаюсь, что это уменьшит количество наркоманов в России», — сказал Фадеев.
Владелец группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в интервью РБК сравнил издание книг в России с хождением по минному полю из-за широких трактовок законодательства, в частности принятых запретов пропаганды наркотиков и ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено). По его словам, после вступления в марте в силу закона о запрете пропаганды наркотиков счет промаркированных книг из-за упоминания запрещенных веществ «идет на тысячи наименований». При этом полностью сняты с продажи были несколько сотен тиражей, в которых усмотрены признаки пропаганды.
4 мая Российский книжный союз обновил перечень книг, подпадающих под закон о запрете пропаганды наркотиков и подлежащих маркировке, включив в него более 100 книг. Среди них — «Враг народа» Василий Сталин«Александра Звягинцева, “Товарищ Чикатило” Михаила Кривича и Ольгерта Ольгина, Nirvana Тру Эверетта, “Три метра над небом. Трижды ты” Федерико Моччиа, The Doors Мика Уолла, “Уорхол” Виктора Бокриса, “Битники” Дмитрия Хаустова. Всего перечень включает более 2,2 тыс. книг, в него вошли тексты об Анне Ахматовой и Николае Гумилеве, Льве Толстом и Антоне Чехове, а также о The Beatles. Также в союзе заявляли, что промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил 4 мая Радио РБК, что придется пересмотреть 3,5 млн книг начиная с 1990 года, что физически просто невозможно. Он призвал не доводить до абсурда применение закона о запрете пропаганды наркотиков, подчеркнув, что должно быть отлаженное правоприменение норм в книжной отрасли.