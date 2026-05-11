Командование группировки "Север" наградило более 350 бойцов на Харьковщине

БЕЛГОРОД, 11 мая. /ТАСС/. Командование 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» наградило более 350 бойцов и офицеров государственными и ведомственными наградами на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В рамках празднования Дня Победы были проведены торжественные награждения более чем 350 военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” государственными и ведомственными наградами на харьковском направлении», — рассказали там.
Отмечается, что награждение прошло как на пунктах временной дислокации, так и на местах памяти подвига советского красноармейца во время Великой Отечественной войны. Государственные и ведомственные награды получили штурмовики, артиллеристы, специалисты БПС, связисты и представители других родов и видов войск. «Организация мероприятия поспособствовала скреплению воинского духа и чествованию особо отличившихся бойцов», — добавили в группировке.
Несмотря на объявленное перемирие, после торжественной части, военнослужащие вернулись на свой боевой пост. Указания верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова по остановке боевых действий выполняются, огонь в сторону ВСУ не ведется. «Мы постоянно находимся в готовности к отражению и пресечению возможных провокаций со стороны противника и его любых агрессивных действий», — рассказал военнослужащий подразделения разведки с позывным Брюс.