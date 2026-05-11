Королевский военно-морской флот подвергся критике за планы выделить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на изменение дизайна женской формы.
Об этом сообщают журналисты Times по итогам ознакомления с материалами ведомства.
Осведомлённый источник пояснил, что перешив одежды связан с «неуместным расположением пуговиц на груди», которое всегда вызывало насмешки в армейских рядах.
По его словам, на фоне текущих финансовых проблем подобное решение командования вызвало серьёзное недовольство среди служащих.
«Совершенно абсурдно, что Королевский военно-морской флот тратит деньги на такое незначительное изменение формы», — рассказал собеседник издания.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что предприятия Соединённого Королевства сокращают количество постоянных сотрудников и всё чаще переходят на временные контракты на фоне серьёзных экономических проблем.