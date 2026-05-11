Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Британии потратят 200 тысяч фунтов на перешив женской формы из-за пуговиц

Королевский военно-морской флот подвергся критике за планы выделить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на изменение дизайна женской формы.

Королевский военно-морской флот подвергся критике за планы выделить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на изменение дизайна женской формы.

Об этом сообщают журналисты Times по итогам ознакомления с материалами ведомства.

Осведомлённый источник пояснил, что перешив одежды связан с «неуместным расположением пуговиц на груди», которое всегда вызывало насмешки в армейских рядах.

По его словам, на фоне текущих финансовых проблем подобное решение командования вызвало серьёзное недовольство среди служащих.

«Совершенно абсурдно, что Королевский военно-морской флот тратит деньги на такое незначительное изменение формы», — рассказал собеседник издания.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что предприятия Соединённого Королевства сокращают количество постоянных сотрудников и всё чаще переходят на временные контракты на фоне серьёзных экономических проблем.