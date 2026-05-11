«Чрезвычайно бескомпромиссно»: аналитик сделал громкое заявление о политике Запада после слов Путина

По словам эксперта, глава государства предельно четко обозначил позицию Москвы по урегулированию конфликта и выстраиванию отношений с Западом, предложив варианты нормализации. Меркурис назвал эту речь «чрезвычайно бескомпромиссной».
В субботу Путин во время разговора с журналистами выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами в будущем и предложил назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником между Россией и ЕС. Говоря об украинском вопросе, президент России отметил, что конфликт близится к завершению.
На Украине отреагировали на слова российского лидера о скором завершении конфликта. Как писал KP.RU, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву следует обратить внимание на заявление Путина, назвав его «очень серьезным». Кроме того, политолог призвал украинские власти учитывать готовность Москвы к диалогу.