«Чрезвычайно бескомпромиссно»: аналитик сделал громкое заявление о политике Запада после слов Путина

В субботу Путин во время разговора с журналистами выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами в будущем и предложил назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником между Россией и ЕС. Говоря об украинском вопросе, президент России отметил, что конфликт близится к завершению.