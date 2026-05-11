Глава МИД Рыженков сказал, что Беларуси и Польши нужен «разбор полетов»

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларуси и Польши нужен «разбор полетов».
Глава МИД обратил внимание, что польская сторона много говорила про имеющиеся у нее некие условия. Однако сегодня все вопросы были сняты. Максим Рыженков заявил: Беларусь готова провести консультации с Польшей на уровне заместителей либо уполномоченного для отработки всего комплекса отношений.
— Кто-то должен сесть и сделать четкий разбор полетов, где же мы сегодня с польской стороной находимся по всему кругу отношений. Я думаю, что это должны сделать МИД, — подчеркнул Рыженков.
Министр иностранных дел отметил, что дал бы польским соседям время себя проявить, так как задач сейчас очень много. По его словам, если две стороны смогут отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, то только выиграют от этого.
— Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству (слушайте, железная дорога не работает, самолеты не летают, ряд пунктов пропуска остается закрытым, очереди сумасшедшие), то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов, — пояснил Максим Рыженков.
Вместе с тем он заметил: мяч в данном вопросе находится на польской стороне.
