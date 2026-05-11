Пушков: США не могут забрать у Ирана обогащенный уран без его согласия

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Вашингтон не может изъять обогащенный уран у Тегерана без его согласия. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Звучит самоуверенно, даже слишком. Извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий — дело практически неосуществимое. Для этого нужен мир, нужно соглашение о передаче обогащенного урана, подробно проработанный с МАГАТЭ план действий и безусловное согласие и сотрудничество отказывающейся от ядерных материалов стороны, то есть Ирана. Ни одного из этих 4-х условий на сегодня не существует. Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана — не могут», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом сенатор отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США якобы рано или поздно заберут у Ирана запасы обогащенного урана.