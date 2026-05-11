Дмитриев: На WSJ сошло внезапное озарение о катастрофе среди лидеров ЕС

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем блоге в соцсети Х заявил, что на журналистов The Wall Street Journal снизошло «внезапное озарение» о том, что европейские лидеры больше не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались.

Глава РФПИ прокомментировал публикацию издания, где говорится, что лидеры ЕС столкнулись с рекордно низким уровнем популярности на фоне экономической слабости, негативного отношения к иммиграции и роста поддержки популистских партий по всему континенту.

— Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать, — написал Дмитриев.

Ранее Bild написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По его данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Кроме того, глава государства назвал «временщиком» президента США Дональда Трампа.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
