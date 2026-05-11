Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух посёлках Якутии объявили срочную эвакуацию из-за паводка

Власти Якутии объявили срочную эвакуацию жителей населённых пунктов Витим и Пеледуй из-за критического повышения уровня воды в реке Лене.

Власти Якутии объявили срочную эвакуацию жителей населённых пунктов Витим и Пеледуй из-за критического повышения уровня воды в реке Лене.

Об этом сообщает администрация Ленского района.

Гидрологическая обстановка в регионе начала стремительно ухудшаться на фоне прохождения редкого ледохода и образования заторов.

Для граждан уже развёрнуты специализированные пункты временного размещения, при этом уезжающим рекомендовано заранее собрать документы, тёплые вещи и запас продуктов.

В настоящее время вода преодолела опасные отметки в обоих населённых пунктах и в ближайшие сутки продолжит подниматься.

14 апреля сообщалось, что в Тюменской области уровень воды на реке Ишим растёт рекордными темпами, выходя за рамки сезонных колебаний.