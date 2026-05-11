В двух посёлках Якутии объявили срочную эвакуацию из-за паводка

Власти Якутии объявили срочную эвакуацию жителей населённых пунктов Витим и Пеледуй из-за критического повышения уровня воды в реке Лене.
Об этом сообщает администрация Ленского района.
Гидрологическая обстановка в регионе начала стремительно ухудшаться на фоне прохождения редкого ледохода и образования заторов.
Для граждан уже развёрнуты специализированные пункты временного размещения, при этом уезжающим рекомендовано заранее собрать документы, тёплые вещи и запас продуктов.
В настоящее время вода преодолела опасные отметки в обоих населённых пунктах и в ближайшие сутки продолжит подниматься.
14 апреля сообщалось, что в Тюменской области уровень воды на реке Ишим растёт рекордными темпами, выходя за рамки сезонных колебаний.