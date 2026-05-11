Прошедший в Москве Парад Победы стал предупреждением всему миру о серьёзности намерений России на Украине.
Об этом пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
«Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей», — говорится в статье.
Аналитик пояснил, что любые переговоры о мире невозможны, пока у власти находится Владимир Зеленский. По его мнению, Россия планомерно движется к достижению всех ранее поставленных целей.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не отличался договороспособностью.