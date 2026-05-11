Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что традиционный парад Победы в Москве наглядно продемонстрировал — странам Евросоюза не удастся запугать Россию. Как считает аналитик, то, как прошёл праздник, свидетельствует о том, что Москва действительно близка к завершению конфликта на своих условиях. Более того, Запад уже не в силах повлиять на этот процесс. Эксперт также обратил внимание на завершающую фразу Владимира Путина: «Победа будет за нами». По его мнению, эти слова подтверждают ожидания скорой победы в противостоянии с Украиной.