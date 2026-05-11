ВСУ во время перемирия перебросили в Харьковскую область элитные подразделения

Ранее семью из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР удалось вывести российским войскам. Как рассказали эвакуированные, за ними охотились дроны Вооружённых сил Украины. Семье, состоящей из пожилых супругов и сына, неоднократно приходилось менять место укрытия, поскольку прежние подземные помещения вскоре становились небезопасными после ударов беспилотников. Подобная обстановка сохранялась с момента ухода украинских подразделений из населённого пункта, где они проживали ранее.