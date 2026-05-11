Сальдо: ВСУ могут подорвать инфраструктуру при отступлении в Херсонской области

Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. В данный момент, как сообщал губернатор, Каховское водохранилище превратилось в болотистую местность.