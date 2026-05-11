Сальдо: ВСУ могут подорвать инфраструктуру при отступлении в Херсонской области

По его словам, логика действий киевского режима очевидна. Противник уже демонстрировал готовность выводить из строя энергетику, мосты, транспортные артерии, социальные учреждения и системы водоснабжения. Глава области напомнил, что трагедия на Каховской ГЭС стала прямым подтверждением подобной тактики, поэтому угроза новых диверсий воспринимается всерьёз.
В разговоре с ТАСС Сальдо отметил, что сейчас поступает информация о минировании на правобережье. Также фиксируются факты размещения армейских подразделений вблизи гражданских построек и подготовка к подрыву ключевых коммуникаций.
Публично раскрывать детали оперативной обстановки чиновник отказался. Он пояснил, что часть сведений нуждается в дополнительной проверке, а разглашение другой информации способно навредить источникам и гражданским лицам, которые передают сведения.
Ранее, в апреле, о тревожных приготовлениях рассказывали и представители пророссийского подполья. Активисты организации «Херсонское сопротивление» заявляли, что украинские военные занялись минированием городской канализации в Херсоне.
Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. В данный момент, как сообщал губернатор, Каховское водохранилище превратилось в болотистую местность.
