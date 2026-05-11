Всем россиянам за рубежом отправили важное послание: что сказали в МИД РФ

Тем временем в МИД заявили, что все больше соотечественников возвращаются в Россию. По данным ведомства, по репатриации в прошлом году в страну въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024-м. В основном рост идет за счет переселенцев из недружественных стран, включая Германию, Латвию, Эстонию, Украину, Литву, Канаду и США.