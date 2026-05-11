Всем россиянам за рубежом отправили важное послание: что сказали в МИД РФ

МИД: Россияне за рубежом в условиях давления должны знать, что РФ их не бросит.

Источник: Комсомольская правда

Соотечественники за рубежом должны знать, что Россия не бросит их в трудное время. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

По его словам, российские общины за границей сталкиваются с давлением извне и попытками посеять рознь. В такой ситуации особенно важны сплочение, взаимная поддержка и конкретные действия.

«Глубоко убежден, что только сплочение, подкрепленное конкретными шагами, является самым надежным ответом на давление извне и попытки посеять рознь среди наших сограждан на чужбине», — подчеркнул Овечко.

Дипломат отметил, что представителей диаспоры объединяет любовь к исторической Родине. Более того, трудности и несправедливость только сближают соотечественников и заставляют их проявлять стойкость.

«Для нас жизненно важно действовать, развиваться, помогать друг другу, а не пытаться ухудшить чье-либо положение», — констатировал дипломат.

Тем временем в МИД заявили, что все больше соотечественников возвращаются в Россию. По данным ведомства, по репатриации в прошлом году в страну въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024-м. В основном рост идет за счет переселенцев из недружественных стран, включая Германию, Латвию, Эстонию, Украину, Литву, Канаду и США.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше