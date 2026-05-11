ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области. Военная операция, день 1538-й

09:20 С начала специальной военной операции из Австрии на Украину перевезли наличных денег (в долларах и евро) и золота на сумму, эквивалентную примерно €20 млрд, сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на данные Министерства финансов Австрии, которые ведомство предоставило в ответ на запрос партии FPÖ.