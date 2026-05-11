Британия с 2022 года потратила $22,6 млн на Starlink для Украины и своих военных

Министерство обороны Соединённого Королевства отчиталось о закупках у компании Илона Маска. Общая сумма средств, потраченных на терминалы и услуги спутниковой связи Starlink с 2022 года, превысила 22,6 миллиона долларов, сообщает The Telegraph.

Источник: Life.ru

Часть этого оборудования Лондон передал вооружённым силам Украины для обеспечения устойчивой связи на передовой. Всего Киев получил более 50 тысяч «тарелок». Они используются для управления дронами, координации подразделений и поддержания работы интернета в полевых условиях. Финансировали поставки как напрямую SpaceX, так и западные союзники (Польша и сама Великобритания).

Остальные терминалы предназначены для британских военнослужащих и моряков, находящихся в удалённых уголках планеты. Впрочем, в Минобороны королевства официально заявили, что технология Starlink «не используется для военных операций» их армии. Якобы она служит исключительно для связи солдат с семьями в тех районах, где нет стабильного доступа к интернету.

Данное заявление выглядит довольно противоречиво на фоне того, что те же самые аппараты активно применяются ВСУ в разведывательно-ударных целях.

Ранее Life.ru писал, что Дмитриев допустил, что Стармер покинет пост премьера Британии на неделе. Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров выступили против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
