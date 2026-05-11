Британия с 2022 года потратила $22,6 млн на Starlink для Украины и своих военных

Часть этого оборудования Лондон передал вооружённым силам Украины для обеспечения устойчивой связи на передовой. Всего Киев получил более 50 тысяч «тарелок». Они используются для управления дронами, координации подразделений и поддержания работы интернета в полевых условиях. Финансировали поставки как напрямую SpaceX, так и западные союзники (Польша и сама Великобритания).
Остальные терминалы предназначены для британских военнослужащих и моряков, находящихся в удалённых уголках планеты. Впрочем, в Минобороны королевства официально заявили, что технология Starlink «не используется для военных операций» их армии. Якобы она служит исключительно для связи солдат с семьями в тех районах, где нет стабильного доступа к интернету.
Данное заявление выглядит довольно противоречиво на фоне того, что те же самые аппараты активно применяются ВСУ в разведывательно-ударных целях.
