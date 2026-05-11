ТАСС: Заградотряды ВСУ убили двоих дезертиров в Харьковской области

Солдаты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ попали под огонь соотечественников за попытку покинуть позиции.

Источник: Комсомольская правда

Двоих украинских солдат, пытавшихся покинуть позиции в Харьковской области, убили заградительные отряды ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в районе Шестеровки. Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались самовольно уйти с позиций. Однако по ним сразу же открыли огонь соотечественники.

«Двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пункт», — сказал источник.

В силовых структурах также сообщили о хаотичном перемещении группы украинских дезертиров на великобурлукском направлении. По их данным, западнее села Колодезное солдаты ВСУ дважды вступали в бой со своими бывшими сослуживцами на разных наблюдательных пунктах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что заградотряды ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сбежать с позиций в Константиновке. По его словам, украинских военных бросили в город, пытаясь удержать его любой ценой. Но теперь часть подразделений ВСУ находится в тяжелом положении.