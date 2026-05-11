Премьер Индии Моди призвал вернуть ковидные ограничения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с призывом к жителям страны снова начать экономить ресурсы и частично вернуть практики времён пандемии CoViD-19 на фоне возможного экономического кризиса. С соответствующим заявлением индийский премьер выступил в Хайдарабаде, передаёт телеканал NDTV.

Источник: Life.ru

По его словам, гражданам стоит пересмотреть повседневные привычки и сократить расходы, чтобы поддержать экономическую стабильность страны. Отдельно Моди предложил по возможности перейти на удалённую работу, снизив нагрузку на транспортную систему и энергопотребление.

Дополнительно он рекомендовал активнее пользоваться общественным транспортом, уменьшая использование личных автомобилей и расход бензина. Ещё одним пунктом стало обращение к жителям отказаться от зарубежных поездок, включая отпуска и свадебные церемонии за границей, чтобы сохранить валютные резервы.

Также премьер призвал в течение года воздержаться от покупки золота, подчеркнув важность экономии. В финале выступления он обратил внимание на рацион питания, попросив семьи сократить потребление растительного масла, отметив, что это может одновременно положительно сказаться на здоровье и экономике.

Ранее пассажирам круизного лайнера MV Hondius было рекомендовано пройти 42-дневный карантин после начала эвакуации людей с судна. Отсчёт периода наблюдения начинается с 10 мая, а сама изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в специализированных учреждениях.

Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше