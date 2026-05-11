Глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев для переговоров по вооружениям

По его данным, визит Писториуса не анонсировался заранее по соображениям безопасности.
«Германия и Украина — стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», — заявил Писториус.
Глава оборонного ведомства уточнил, что правительство Германии стремится к созданию совместных с Украиной предприятий.
Как сообщал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия предоставила Украине с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.