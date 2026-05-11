Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев для переговоров по вооружениям

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения расширения взаимодействия в сфере вооружений с Украиной. Об этом сообщило агентство DPA.

Источник: Reuters

По его данным, визит Писториуса не анонсировался заранее по соображениям безопасности.

«Германия и Украина — стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», — заявил Писториус.

Глава оборонного ведомства уточнил, что правительство Германии стремится к созданию совместных с Украиной предприятий.

Как сообщал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия предоставила Украине с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше