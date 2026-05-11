Глава киевского режима Владимир Зеленский обесценивает вклад России в развитие Донбасса и Новороссии, но жители сами видят реальные изменения. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, Киеву выгодно отрицать все, что делает Россия. Однако жители Херсонской области могут сравнить, в каком состоянии регион был до 2022 года и какие проекты запускаются сейчас. Так, например, раньше Херсонщину годами держали на периферии. При большом потенциале в сельском хозяйстве, мелиорации, промышленности и курортной сфере системного развития область не получала.
«После возвращения в Россию началась совсем другая работа: дороги, школы, больницы, социальные выплаты, регистрация бизнеса, особая экономическая зона, оформление прав на землю и имущество, поддержка предпринимателей», — сказал Сальдо.
Отдельно губернатор привел пример с дорожной инфраструктурой. По его данным, за 2022−2025 годы в регионе восстановили 1 013 км дорог. Только в прошлом году в порядок привели 408 км. Сальдо подчеркнул, что такие проекты тянут за собой торговлю, строительство, сельское хозяйство и логистику.
Немногим ранее Сальдо заявил, что жители правобережной части Херсонской области ждут безопасности, восстановления и нормальной работы служб. По его словам, людям также важны развитие экономики, медицина, школы и рабочие места. При этом на левобережье регион уже живет в российской правовой, социальной и административной системе.