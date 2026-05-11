Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика с Россией

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией, подтвердив, что главы МИД стран ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с РФ в конце мая.

Источник: Reuters

«Шрёдер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», — сказала Каллас, исключив это назначение. Глава дипслужбы говорила после прибытия на встречу глав МИД стран сообщества.

Она также заявила, что министры иностранных дел ЕС «обсудят возможность переговоров с Россией в конце мая», подтвердив таким образом информацию источника ТАСС. Он 8 мая сообщил, что главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече на Кипре 26—27 мая будут обсуждать «список европейских требований к России» для «возможного начала переговоров».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
