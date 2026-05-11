Посол Григорьев сообщил о высоком интересе таджикистанцев к гражданству России

Российское гражданство в 2025 году получили более 78 тысяч граждан Таджикистана. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев. Дипломат уточнил, что в 2024 году российские паспорта оформили 42,5 тысячи таджикистанцев.
«Нужно отметить, что граждане Таджикистана проявляют неизменно высокий интерес к российской юрисдикции», — сказал Григорьев.
Дипломат также напомнил, что договор между Россией и Таджикистаном о двойном гражданстве, подписанный в 1995 году, остается важной правовой основой для свободного перемещения и жизни граждан.
Как писал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект закона о лишении иностранцев приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета был отозван. По его словам, это связано с тем, что подобная норма уже действует в стране.