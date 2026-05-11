На Западе выступили с заявлением после слов Путина об Украине

Ключевым инструментом для возможного урегулирования может стать фигура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которого Владимир Путин предложил на роль посредника между Россией и Евросоюзом. Согласно данным журнала Spiegel, часть немецких парламентариев выступает за использование этой возможности для диалога. Тем не менее, как сообщает издание, официальный Берлин пока отказывается рассматривать кандидатуру экс-канцлера.