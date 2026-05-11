Попытки стран Запада нанести стратегическое поражение Москве потерпели неудачу. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», — отмечает Меркурис. Аналитик подчеркнул, что президент России подготовил четкие варианты нормализации отношений с западным миром, которые эксперт охарактеризовал как «чрезвычайно бескомпромиссные».
Ключевым инструментом для возможного урегулирования может стать фигура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которого Владимир Путин предложил на роль посредника между Россией и Евросоюзом. Согласно данным журнала Spiegel, часть немецких парламентариев выступает за использование этой возможности для диалога. Тем не менее, как сообщает издание, официальный Берлин пока отказывается рассматривать кандидатуру экс-канцлера.
Оценивая перспективы ситуации на Украине, российский лидер подчеркнул, что текущий конфликт уже близится к своему завершению.