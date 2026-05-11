ЕС может в июне начать переговоры с Украиной по членству, сообщили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Источник: © РИА Новости

«Я потороплю министров сегодня, потому что мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в конце июня — ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле», — сказала она перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Economist. сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
